ВОЙНА В Украине Буданов рассказал о целях атак БПЛА по территории роССии

2023-09-26 22:15

 

Треть военных предприятий расположена в европейской части РФ.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что предприятия ракетной отрасли военно-промышленного комплекса стали главной целью атак украинских дронов.

"Мы, когда отрабатываем определенные действия по объектам оборонно-промышленного комплекса, ставим целью только одно: замедлить производство российского вооружения", - рассказал Буданов в интервью NV.

Среди атакуемых в последнее время предприятий глава ГУР назвал Редкинский опытный завод, где производят компоненты ракетного топлива и Брянский завод "Кремний-ЭЛ" - на нем производят электронное оборудование для ракет.

Треть заводов, занятых в этой сфере, расположена в европейской части РФ и доступна для БПЛА.

Днем понедельника, 25 сентября, беспилотник нанес удар по дизельному заводу в городе Брянск в РФ. На объекте возник пожар.

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