ВОЙНА В Украине Умеров об атаках на энергетическую инфраструктуру: Мы будем отвечать

2023-09-27 22:15

Россия зимой будет сосредотачиваться на нанесении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, "но мы будем отвечать!".

Источник: глава Минобороны Украины Рустем Умеров во время включения на CNN, Минобороны в Telegram

Прямая речь Умерова: "Нам нужно больше оружия, которое изменит игру... Надеюсь, вскоре прибудут многоцелевые истребители, и мы достигнем прогресса. Нам нужно это оружие, чтобы вернуть территории и иметь преимущество на поле боя!".

Предыстория:

- У украинской разведки имеется информация о том, что РФ проводит разведывательные меры по энергетической инфраструктуре Украины.

- В результате вражеских ракетных ударов прошлой зимой было серьезно повреждено около 63% оборудования энергосетей столицы, необходимого для стабильного прохождения осенне-зимнего периода.