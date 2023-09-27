ВОЙНА В Украине Командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заинтриговал хорошими новостями

2023-09-27 15:38

Армия Украины стабильно продвигается на Таврическом направлении. Об этом сообщил командующий Оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) Таврия генерал Александр Тарнавский в Telegram.

"Таврическое направление. Будут хорошие новости", - написал он.

По словам Тарнавского, наши воины стабильно продвигаются и уничтожают врага.

Также генерал показал работу подразделения аэроразведки Кобра 75 батальона. На видео видно, как украинские защитники уничтожают оккупантов.

Ранее Александр Тарнавский заявил, что зима не замедлит наступательные действия ВСУ, а самый большой прорыв еще впереди. Также он сообщил, что наши войска прорвали оборону рашистов возле села Вербовое в Запорожской области, которое являлось одним из ключевых населенных пунктов в противостоянии на Мелитопольском направлении.