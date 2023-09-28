Жизнь В Украину ворвется похолодание, о "бабьем лете" можно будет забыть: синоптики назвали дату

2023-09-28 21:37

 

В Украине первые дни октября 2023 года будут достаточно прохладными, особенно в темное время суток. Дальше ожидается переменчивая погода – периоды потепления будет сменять холод, хотя в конце месяца ожидается плавное снижение температуры.

Такими данными с "Телеграфом" поделился народный синоптик Владимир Деркач. В самом начале октября ночью температура будет доходить до заморозков, хотя днем еще будет достаточно тепло.

"Но такая погода будет наблюдаться только в первые дни месяца (1-2 октября. – Ред.), а дальше удивительно потеплеет: будут достаточно погожие дни, как для этого периода осени. Концовка первой декады октября снова с похолоданием и небольшими дождями. Этот процесс займет и начало второй десятидневки месяца, хотя сильных холодов не ожидается", – считает народный синоптик.

Очередное потепление и сухой период он прогнозирует приблизительно после Покровы (14 октября по юлианскому календарю). Ночи уже будут холодными, хотя и без заморозков.

В последнюю декаду месяца умеренное, как для осени, тепло, сохранится. "Но уже со середины этой десятидневки температура начнет постепенно снижаться, хотя сильного похолодания не стоит ожидать: все будет плавно переходить к влажной и холодной осени, а дальше – к зимней погоде", – заявил Деркач.

- По предварительному прогнозу, уже с 1 октября часть областей Украины накроют дожди, а температура воздуха на севере опустится до 15-20°С.

– Первые заморозки, а вместе с ними туманы, морось и пасмурная погода могут прийти в нашу страну также в октябре.

– В то же время метеоролог Вазира Мартазинова заявила, что этот октябрь в целом будет теплее предыдущего, со среднемесячной температурой на несколько градусов выше нормы.

 

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