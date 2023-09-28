ВОЙНА В Украине роССияне готовятся к наступлению на Купянско-Лиманском направлении, - Силы обороны

2023-09-28 20:48

 

Российские оккупационные войска после определенного затишья готовятся к наступлению на Купянско-Лиманском направлении.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Он отметил, что в настоящее время на Лимано-Купянском направлении значительно возросло количество авиационных ударов противника.

"Таким образом, 21 раз он (враг. - Ред.) применял свои штурмовики Су-35 и вертолеты Ка-52 вблизи Сиверска и Серебрянского лесничества, куда пришлось наибольшее количество ударов из авиации противника. Также 517 обстрелов нанес враг по позициям ВСУ. Произошло 2 боевых столкновения", - рассказал он.

По словам Евлаша, сейчас российские захватчики потихоньку начинают возобновлять боевые столкновения в этом направлении.

"Раньше мы фиксировали затишье. Противник укреплял свои фортификационные сооружения, заканчивал (их)", - добавил офицер.

На данный момент к боям уже присоединяется 25-я общевойсковая армия РФ.

"Однако мы фиксируем, что у них проблемы с тренированностью военнослужащих, которые сейчас участвуют на Лимано-Купянском направлении. И также проблемы с обеспечением техники и личным составом", - подытожил он.

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