ВОЙНА В Украине Администрация Байдена довольна ходом контрнаступления ВСУ – Офис президента

2023-10-01 15:30

 

Во время визита украинской делегации в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден обсуждали контрнаступление Вооруженных сил Украины. Об этом в опубликованном 29 сентября интервью LB.ua заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Вопрос контрнаступления был одним из первых, которые поднял Джо Байден. Он спрашивал о том, каково развитие ситуации на поле боя и, что важнее, какие планы Украины в контексте развития наступательных действий, какие дальнейшие перспективы", – отметил Жовква.

По его словам, администрация президента США довольна ходом контрнаступления ВСУ.

"Спрашивали, что еще нужно Украине, чтобы эффективно продолжать наступление, какое оружие необходимо для защиты украинского населения и критической инфраструктуры в преддверии зимы и интенсификации ракетных атак. И как защитить работающий сейчас зерновой коридор и альтернативные маршруты доставки наших товаров, несмотря на желание России подорвать их работу. Как вы знаете, после визита США был обнародован очередной пакет военной помощи, в который вошли дополнительные системы ПВО разной дальности и снаряды к ним", – подчеркнул замглавы ОП.

Зеленский 18–22 сентября находился в Штатах с рабочим визитом. Он принял участие в заседаниях Генассамблеи ООН (19 сентября) и Совбеза ООН (20 сентября), а также провел ряд двусторонних встреч.

Президент Украины провел встречу с лидерами Палаты представителей и Сената, а также с президентом Джо Байденом. По результатам визита США объявили о дополнительном пакете военной помощи Украине на $325 млн.

subscriber subscriber

Еще по теме

"Военное чудо": Кулеба рассказал, как контрнаступление ВСУ оценивают в США

2023-09-28 19:15

Командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заинтриговал хорошими новостями

2023-09-27 15:38

Владимир Зеленский подтвердил продвижение нашей армии на Донецком направлении

2023-09-27 13:34

Обучение ВСУ применению ракет Taurus может занять три месяца

2023-09-25 17:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Администрация Байдена довольна ходом контрнаступления ВСУ – Офис президента

2023-10-01 15:30

Мы не можем допустить, чтобы поддержка Украины была прервана – заявление Байдена

2023-10-01 11:30

Сегодня отмечают День защитников и защитниц Украины

2023-10-01 10:30

Великобритания хочет направить в Украину военных инструкторов – Шеппс

2023-10-01 09:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Администрация Байдена довольна ходом контрнаступления ВСУ – Офис президента 2023-10-01 15:30
Мы не можем допустить, чтобы поддержка Украины была прервана – заявление Байдена 2023-10-01 11:30
Сегодня отмечают День защитников и защитниц Украины 2023-10-01 10:30
Великобритания хочет направить в Украину военных инструкторов – Шеппс 2023-10-01 09:30