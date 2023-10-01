ВОЙНА В Украине Администрация Байдена довольна ходом контрнаступления ВСУ – Офис президента

2023-10-01 15:30

Во время визита украинской делегации в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден обсуждали контрнаступление Вооруженных сил Украины. Об этом в опубликованном 29 сентября интервью LB.ua заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Вопрос контрнаступления был одним из первых, которые поднял Джо Байден. Он спрашивал о том, каково развитие ситуации на поле боя и, что важнее, какие планы Украины в контексте развития наступательных действий, какие дальнейшие перспективы", – отметил Жовква.

По его словам, администрация президента США довольна ходом контрнаступления ВСУ.

"Спрашивали, что еще нужно Украине, чтобы эффективно продолжать наступление, какое оружие необходимо для защиты украинского населения и критической инфраструктуры в преддверии зимы и интенсификации ракетных атак. И как защитить работающий сейчас зерновой коридор и альтернативные маршруты доставки наших товаров, несмотря на желание России подорвать их работу. Как вы знаете, после визита США был обнародован очередной пакет военной помощи, в который вошли дополнительные системы ПВО разной дальности и снаряды к ним", – подчеркнул замглавы ОП.

Зеленский 18–22 сентября находился в Штатах с рабочим визитом. Он принял участие в заседаниях Генассамблеи ООН (19 сентября) и Совбеза ООН (20 сентября), а также провел ряд двусторонних встреч.

Президент Украины провел встречу с лидерами Палаты представителей и Сената, а также с президентом Джо Байденом. По результатам визита США объявили о дополнительном пакете военной помощи Украине на $325 млн.