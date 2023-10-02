ВОЙНА В Украине Дроны будут больше доминировать в атаках роССии на Украину - Игнат

2023-10-02 19:15

 

Ударные беспилотники будут больше доминировать в атаках россии на Украину. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Игнат рассказал, что если враг будет увеличивать количество ударных дронов, то, безусловно, Украине нужно увеличивать количество средств защиты, а количество средств Киев может увеличивать только благодаря партнерам.

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«Мы понимаем, что угроза беспилотников будет расти, вы видите статистику за тот месяц, который прошел, за сентябрь. Их становится больше, соответственно, нужно больше средств. Об увеличении «шахедов» мы с вами говорим таки долго. Есть все признаки, что будут именно ударные беспилотники больше доминировать в атаках, поэтому нам нужно делать выводы и готовиться к этому», - рассказал Игнат.

Игнат подтвердил, что в сентябре Украину атаковало рекордное количество «шахедов».

Он отметил, что ракеты - это более мощное оружие, которое требует больше средств и времени на изготовление, чем дроны-камикадзе, поэтому оккупанты будут использовать их значительно реже.

Дополнение

Российские войска в ночь на 2 октября атаковали Украину 7 ударными дронами типа Shahed, 4 из них сбили Силы обороны.

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