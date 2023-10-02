ВОЙНА В Украине Иран уже готов к продаже роССии баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar, - аналитик ISW

2023-10-02 20:04

Институт изучения войны (ISW) фиксирует готовность Ирана передать баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar россиянам.

Об этом сообщил аналитик ISW Амине Солтани в комментарии LIGA.net.

По его словам, уже в октябре Иран сможет продавать ракеты Москве по окончании резолюции ООН.

"В последние недели мы наблюдали признаки того, что Иран готов к экспорту, а Россия заинтересована в нескольких иранских ракетных системах", – сказал Солтани.

Он отметил, что в обмен Тегеран может просить у Москвы самолеты Су-35, системы противовоздушной обороны С-400, помощь с космической, ракетной, ядерной программами, а также "затрофеенное" в Украине западное оружие для копирования.

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Аналитик говорит, что спрогнозировать, будет ли заключено соглашение сложно, поскольку это будет зависеть от динамики отношений между Ираном и Россией, а также приоритетов иранцев в условиях переговоров с Западом о ядерной программе.

"Продажа иранских ракет России, вероятно, повлияет на шансы на успех всеобъемлющих ядерных переговоров", – резюмировал эксперт.