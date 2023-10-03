Жизнь Начало осени в Киеве стало самым жарким и сухим за почти 150 лет

2023-10-03 11:33

Сентябрь этого года стал самым теплым в столице с 1881 года. За месяц в столице было зафиксировано три температурных рекорда. Об этом сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что среднемесячная температура воздуха в сентябре в Киеве равнялась +18,8°С, что на 3,9°С выше климатической нормы.

Холоднее всего в столице было 10 сентября. Температура составляла +9,1°С, а теплее всего - 24 сентября, когда температура достигла +29,1°С.

Осадков выпало всего 8 мм, или 14% климатической нормы. По данным метеорологов, сентябрь этого года стал 12 среди самых сухих с 1891 года.