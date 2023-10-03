Жизнь Начало осени в Киеве стало самым жарким и сухим за почти 150 лет

2023-10-03 11:33

Сентябрь этого года стал самым теплым в столице с 1881 года. За месяц в столице было зафиксировано три температурных рекорда. Об этом сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Отмечается, что среднемесячная температура воздуха в сентябре в Киеве равнялась +18,8°С, что на 3,9°С выше климатической нормы.

Холоднее всего в столице было 10 сентября. Температура составляла +9,1°С, а теплее всего - 24 сентября, когда температура достигла +29,1°С.

Осадков выпало всего 8 мм, или 14% климатической нормы. По данным метеорологов, сентябрь этого года стал 12 среди самых сухих с 1891 года.

subscriber subscriber

Еще по теме

фото Що покаже Національна опера України у жовтні - репертуар, афіша, замовлення квитків

2023-09-27 11:55

Котельные Киева на случай перебоев с электроснабжением оборудуют генераторами

2023-09-14 10:27

С 20 сентября ограничат въезд в Киев для крупногабаритного транспорта

2023-09-13 12:28

Германия готова помочь построить в Украине новейшую ветровую электростанцию

2023-09-12 12:27

Еще новости в разделе "Жизнь"

Начало осени в Киеве стало самым жарким и сухим за почти 150 лет

2023-10-03 11:33

Синоптик назвала дату, когда в Украине ожидаются заморозки

2023-10-02 22:15

ВКЛЮЧЕННЫЙ БЛИЖНИЙ СВЕТ: МИФЫ, РЕАЛЬНОСТЬ, ОПАСНОСТИ И РАСХОД ТОПЛИВА С ОКТЯБРЯ ПО МАЙ

2023-10-02 09:37

Какая погода будет в Украине в октябре: прогноз от "Укргидрометцентра"

2023-10-01 14:30
Все статьи раздела "Жизнь"

Жизнь

Начало осени в Киеве стало самым жарким и сухим за почти 150 лет 2023-10-03 11:33
Синоптик назвала дату, когда в Украине ожидаются заморозки 2023-10-02 22:15
ВКЛЮЧЕННЫЙ БЛИЖНИЙ СВЕТ: МИФЫ, РЕАЛЬНОСТЬ, ОПАСНОСТИ И РАСХОД ТОПЛИВА С ОКТЯБРЯ ПО МАЙ 2023-10-02 09:37
Какая погода будет в Украине в октябре: прогноз от "Укргидрометцентра" 2023-10-01 14:30