Жизнь Синоптик назвала дату, когда в Украине ожидаются заморозки

2023-10-02 22:15

По данным Натальи Диденко, заморозки вероятны в северных, восточных и в большинстве центральных областей.

Украинцев уже почувствовали первое похолодание с приходом октября. В дальнейшем будет становиться еще прохладнее, а уже в начале следующей недели не исключены заморозки в ряде областей. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко.

"По предварительным прогнозам, в ночь на 9 октября есть вероятность заморозков в северных, восточных областях и в большинстве центральных",- говорит синоптик.

Что касается погоды на завтра, то, по прогнозу Натальи Диденко, 3 октября в Украине благодаря антициклону Sonja будет преобладать сухая и даже солнечная погода.

"Будет достаточно тепло, в течение дня +17...+23 градуса. Правда, ночью значительно свежее, +6...+11 градусов", - прогнозирует она.

В Киеве во вторник также будет сухо, а столбики термометров покажут +20 градусов.

"В ночь на понедельник, на 9 октября, в Киеве есть вероятность заморозка", - также отметила синоптик.

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К концу недели в Украине станет еще прохладнее. Перед выходными местами пройдут небольшие дожди, а столбики термометров во многих областях покажут лишь +12°...+16°. Ночи тоже будут становиться все холоднее, кое-где температура в темное время суток будет опускаться до +1°...+5°.