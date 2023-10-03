ВОЙНА В Украине Взять Токмак без штурма и выйти к берегу Азова: эксперт рассказал о контрнаступлении ВСУ

2023-10-03 20:48

По оценкам военного аналитика Шона Белла, основная часть российских войск месяцами была вовлечена в интенсивные бои. Сейчас они могут быть измотаны и уязвимы перед любой осадой со стороны Украины.

Битва за Токмак станет следующим крупным сражением, считают военные исследователи из Великобритании, которые ответили на вопрос, интересующий в том числе и западных союзников, — о том, остается ли еще у ВСУ время, чтобы выйти к побережью Азовского моря. Или же вероятнее сценарий с еще одним статическим фронтом, при котором Силы обороны Украины будут в более выгодном положении? Об этом сообщает Sky News.

Шон Белл отметил "выдающееся достижение Украины" на первом этапе полномасштабного вторжения российских войск, когда удалось вернуть 50% захваченных российскими войсками территорий.

"Вместе с тем дальнейшее продвижение Украины очень зависит от поставок западного высокоточное оружия, из-за чего и замедлилось "весеннее" наступление", — отметил Белл.

Он добавил, что многоуровневую оборону ВС РФ в восточной части Запорожской области крайне сложно успешно проходить без потерь.

"Несмотря на это, Украина добивается устойчивого прогресса в условиях устрашающей защиты РФ. Считается, что когда это удастся, ВСУ получат наступательный импульс", — отметил он.

Многое зависит и от состояния российских войск за линией фронта.

"По сообщениям, основная часть российских войск месяцами была вовлечена в интенсивные бои. Если это так, тогда они будут измотаны и уязвимы перед любой осадой со стороны Украины", — считает аналитик.

Прогресс Сил обороны зависит еще и от стратегии. На полпути от передовой линии к южному побережью находится город Токмак. Судя по всему, российские войска готовы отойти к нему.

"Если в планах Украины освободить Токмак, тогда она может быть втянута в затяжную битву на истощение. Но ВСУ могут пойти в обход города прямиком к побережью, взять его в окружение и тем самым вынудить оккупационные силы отступить или капитулировать", — пояснил он.

Опасности, которыми чревата остановка контрнаступления

"Но если наступление Украины остановится, это позволит РФ выстроить дополнительные защитные линии, поэтому ВСУ будет нужно поддерживать определенный темп наступления, вне зависимости от времени года.

"Если украинские силы смогут освободить значительную часть территории по направлению к побережью, это сделает российские войска с запада уязвимыми. Вероятно, в таком случае россиянам придется отступать в Крым. Будет освобождена значительная часть оккупированной украинской территории, и затем можно будет сместить фокус внимания в сторону Донбасса и, потенциально, Крыма", — отметил военный исследователь.

По словам Белла, наступление осенней распутицы не означает прекращение контрнаступления, она просто его затруднит.

"Если Украина собирается освободить значительную часть своей территории в этом году и достичь своих целей, нужно будет поддерживать наступательный темп в скором времени", — добавил он.

Напомним, что два украинских бомбардировщика на предельно малых высотах прошли российскую систему ПВО, выполнили рискованное задание и вернулись обратно.

Также сообщалось, что ВС РФ задействуют резерв. В Луганской области бросили в бой 25-ю армию.