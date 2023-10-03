ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине: когда можно не появляться в ТЦК после вручения повестки

2023-10-03 21:37

Повестку вручить могут только работники ТЦК и СП, работодатели и органы местного самоуправления. Это может произойти в любом месте.

В Украине нет нормативно-правового документа, который регулировал бы все вопросы, связанные с вручением повесток. Об этом сообщил юрист Михаил Лобунько.

Он отметил, что следует руководствоваться законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и постановлением Кабмина "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов".

Кто может вручить повестку

По его словам, работники ТЦК и СП, работодатели, органы местного самоуправления могут вручать повестки. Важно, чтобы военнообязанный лично получил повестку под подпись. В противном случае — это считается ненадлежащим вручением и не будет нести никаких юридических последствий в случае неявки в ТЦК и СП.

Человек, который вручает повестку, должен показать служебное удостоверение, подтверждающее его принадлежность к ТЦК. В частности, оно должно содержать следующие сведения:

- Название органа, выдавшего удостоверение;

- ФИО лица, которому выдано удостоверение;

- Фотографию этого лица;

- Его служебное звание;

- Номер и дата выдачи удостоверения;

-Подпись лица, выдавшего удостоверение.

Где могут вручить повестку

Юрист отметил, что этот вопрос не урегулирован никаким нормативно-правовым актом. Поэтому повестку могут вручить в любом месте.

Что делать при нарушении порядка вручения повестки

Для военнообязанных, которым вручили повестку не лично, нет никаких юридических последствий в случае неявки в ТЦК. Также можно отказаться от повестки, если ее вручает лицо в военной форме, однако не представляется и не предоставляет никаких сведений о себе.

В случае составления протокола и внесения постановления по неявке в ТЦК при ненадлежащем вручении стоит обратиться в суд. Нужно иметь документы, подтверждающие факт, ненадлежащего вручения повестки, добавил Михаил Лобунько.

Напомним, адвокат и юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко рассказала, что уполномоченные лица могут вручать повестки в любых местах — парк, работа, метро. Однако представители военкоматов не могут дозаполнять повестку при вас, поскольку ее выписывать может только руководитель ТЦК и СП.

В начале сентября Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в Украине могут убрать категорию ограниченно годных к военной службе. По его словам, это необходимо сделать из-за коррупционных рисков.