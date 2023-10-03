Политика США видят, как Украина агрессивно борется с коррупцией - Госдеп

2023-10-03 22:15

 

В Государственном департаменте США заявили, что заметили то, как в последние недели Украина принимает "агрессивные меры" против коррупции. Об этом заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

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Миллер заявил, что члены Конгресса США и члены ЕС будут требовать антикоррупционных мер в Украине.

"Это изображают как нечто, что Украина должна сделать, чтобы заручиться поддержкой западных союзников и в конце концов реализовать свои европейские стремления, стать членом ЕС, и это, бесспорно, правда", - отметил спикер.

Он добавил, что с таким соседом, как россия, Украина должна строить крепкую экономику.

"Они будут соседями с россией всегда. Им нужна экономика, которая может поддерживать аппарат безопасности, чтобы сдерживать российскую агрессию в будущем. И они не смогут этого сделать, если коррупция будет широко распространена в различных секторах экономики", - подчеркнул Миллер.

Также представитель Госдепа сообщил, что Госсекретарь США Энтони Блинкен провел разговор по борьбе с коррупцией с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним

В США подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, где коррупция рассматривается как реальная угроза. Стратегия в частности предусматривает реформы для борьбы с коррупцией, деолигархизацию, переход войска на стандарты НАТО и углубленное изучение английского языка.

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