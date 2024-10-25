Политика Австралия станет первой страной, которая ставит на вооружение новейшие американские ракеты SM-6

2024-10-25 21:36

Австралия заключила с США соглашение о приобретении зенитных управляемых ракет класса земля-воздух большой дальности Standard Missile на 4,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает Breaking Defense.

Министр обороны страны Ричард Марлз отметил, что покупка ракет Standard Missile SM-2 IIIC и SM-6 является важной вехой в увеличении возможностей дальнего действия надводного флота.

"Эти ракеты являются самым совершенным оружием противовоздушной и противоракетной обороны в мире и будут постепенно разворачиваться на миноносцах и фрегатах австралийских ВМС", - сказал он.

Зенитные ракеты станут частью эшелонированной противоракетной обороны, дополнив ракеты ESSM Block 2 и Naval Strike Missile, находящиеся сейчас на вооружении ВМС Австралии.

Австралия станет первой страной, кроме США, которая поставит на вооружении новейшие ракеты-перехватчики SM-6.