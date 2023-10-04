Политика Данилов назвал 3 чиновников, которые могут говорить "за" Украину вместо Зеленского

2023-10-04 22:15


Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов уточнил круг чиновников, которые могут говорить от лица Украины вместо действующего президента Владимира Зеленского.

Он заявил в интервью UkrlifeTV, что этой функцией уполномочены трое лиц: глава украинского парламента Руслан Стефанчук, глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль, а также глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Все остальные "спикеры", по словам Данилова, просто "туристы". "С ними можно общаться, но это не представители украинского народа", - указал секретарь СНБО.

По его словам, есть разница между человеком, который комментирует события в Украины, будучи ее гражданином, и людьми, которые представляют лицо страны. С теми, кто пересекает "черту позволенного", вскоре может быть "все иначе", намекнул Данилов.

"У нас там есть группа в полосатых купальниках, которые ездят на всякие кейсы второго-третьего звена, так они всем известны. Если они будут пересекать черту позволенного, то все будет иначе", - заявил он.
Данилов намекнул, что Украина должна легализовать оружие для защиты

Ранее секретарь СНБО отметил в интервью Натальи Мосейчук, что считает правильным вооружить каждого украинца для защиты перед оккупантами. По его словам, Россия всегда будет территориальным соседом Украины, поэтому каждый в своем доме должен держать пулемет, на случай нового "добрососедского" вторжения. "Когда вы имеете оружие, то у вас совсем другие ощущения", - заявлял он.

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