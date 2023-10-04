ВОЙНА В Украине В ВСУ прокомментировали призыв Уоллеса мобилизовать больше молодежи

2023-10-04 18:26

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко отреагировал на слова бывшего министра обороны Британии Бена Уоллеса с призывом к президенту Владимиру Зеленскому усилить мобилизацию в Украине.

Тимочко отметил, что Украина ожидает партнеров оборонной помощи, а вопросы мобилизации способна решить самостоятельно.

"Кого призвать, мы решим сами, а вы нам помогите больше оружием, техническими средствами. А кого за это оружие и средства посадить, какие возрастные категории, мы решим больше сами с учетом наших социальных срезов, наших потенциальных возможностей. И это знает действительно лучше всего наша Ставка главнокомандующего, Генеральный штаб", – сказал он.

Тимочко также напомнил, что на сегодняшний день рассматривается законопроект о том, чтобы сократить возраст военнообязанных - с 25 лет.

"Но президент его не подписал. Я уверен, что у него есть для этого определенные мотивы. Потому что до этого призывной возраст - с 27 лет. По возрастным категориям мы должны учитывать тот момент, что генофонд в любом случае нужно сохранять. С другой стороны, если на это оглядываться, то можно потерять целое государство, и тогда не будет стоять вопрос сохранения генофонда, нации как таковой…", - отметил председатель Совета резервистов.

В то же время добавил, что на сегодняшний день в украинском войске воюют все возрастные категории, поскольку есть те, которые добровольно пришли в 19, 20 лет.