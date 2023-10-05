ВОЙНА В Украине В Украину с временно оккупированных территорий удалось вернуть еще 19 детей

2023-10-05 14:29

На подконтрольную властям Украины территорию вернулись еще 19 детей, ранее находившихся в оккупации. Об этом сообщил директор проекта Save Ukraine Николай Кулеба в Facebook.

"19 украинских детей удалось команде Save Ukraine вывезти с временно оккупированных территорий в рамках 12-й спасательной миссии", - отметил он.

Как отметил Кулеба, всего проекту Save Ukraine удалось вернуть домой уже 196 украинских детей.

Напомним, за прошлый месяц в Украину удалось вернуть двоих детей с временно оккупированных рашистами территорий. 

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