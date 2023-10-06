Жизнь Безробітній молоді в Україні пропонують перекваліфікуватися в енергетиків та будівельників

2023-10-06 22:12

Державна служба зайнятості після консультацій з бізнесом та експертами у сфері HR (Human Resources, робота з персоналом) оновила 4 навчальні програми для перекваліфікації безробітної молоді.

Так, було оновлено навчальні програми для перекваліфікації безробітної молоді для отримання таких часткових професійних кваліфікацій: