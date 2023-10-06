Жизнь Безробітній молоді в Україні пропонують перекваліфікуватися в енергетиків та будівельників

2023-10-06 22:12

Державна служба зайнятості після консультацій з бізнесом та експертами у сфері HR (Human Resources, робота з персоналом) оновила 4 навчальні програми для перекваліфікації безробітної молоді.

Так, було оновлено навчальні програми для перекваліфікації безробітної молоді для отримання таких часткових професійних кваліфікацій:

  • Особливості монтажу та експлуатації сонячних панелей
  • Монтаж, технічне обслуговування та ремонт електропроводок і освітлювальних електроустановок та мереж
  • Збирання опалубки простих видів, виготовлення арматурних сіток і каркасів та приготування бетонних сумішей
  • Розпалубка та розбирання бетонних та залізобетонних конструкцій.
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