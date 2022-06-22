Экономика єРобота: Кабмин внедряет беспрецедентный проект поддержки нового бизнеса

2022-06-22 10:29

Кабмин Украины начинает внедрять новый крупный проект грантовой безвозвратной поддержки новых бизнесов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы утвердили три программы грантового финансирования, и еще три программы будут одобрены в ближайшее время. Важный акцент всех этих программ - создание новых рабочих мест и возможность онлайн-формирования заявления на получение гранта. Поэтому мы объединили все эти программы под общим названием єРобота", - отметил Шмигаль.

Кабинет министров выделил Министерству экономики 16 млрд грн из резервного фонда госбюджета на новую бюджетную программу "Предоставление грантов на создание бизнеса", сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Напомним, с начала войны около 5 млн украинцев стали безработными. Но если боевые действия обострятся, количество потерявших работу из-за войны может возрасти до семи миллионов человек.