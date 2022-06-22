Экономика єРобота: Кабмин внедряет беспрецедентный проект поддержки нового бизнеса

2022-06-22 10:29

Кабмин Украины начинает внедрять новый крупный проект грантовой безвозвратной поддержки новых бизнесов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы утвердили три программы грантового финансирования, и еще три программы будут одобрены в ближайшее время. Важный акцент всех этих программ - создание новых рабочих мест и возможность онлайн-формирования заявления на получение гранта. Поэтому мы объединили все эти программы под общим названием єРобота", - отметил Шмигаль.

Кабинет министров выделил Министерству экономики 16 млрд грн из резервного фонда госбюджета на новую бюджетную программу "Предоставление грантов на создание бизнеса", сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Напомним, с начала войны около 5 млн украинцев стали безработными. Но если боевые действия обострятся, количество потерявших работу из-за войны может возрасти до семи миллионов человек.

subscriber subscriber

Еще по теме

Бесплатную растаможку авто на еврономерах планируют отменить - известна точная дата

2022-06-01 12:28

За коммуналку можно не платить. В Кабмине назвали условие

2022-05-25 19:00

Украинцы будут работать по новым правилам, Кабмин хочет поменять закон: что может изменится совсем скоро

2022-05-24 18:00

Официальный Киев национализировал все активы рф на территории Украины - куда пойдут эти миллиарды

2022-05-11 10:29

Еще новости в разделе "Экономика"

єРобота: Кабмин внедряет беспрецедентный проект поддержки нового бизнеса

2022-06-22 10:29

Нацбанк зупинив «валютний туризм» - Фіксація офіційного курсу валют спровокувала появу...

2022-06-21 12:27

Рекордные цены на бензин и дизтопливо в США и Европе обрушили мировой спрос на нефть

2022-06-17 18:28

Украина установила два маршрута экспорта 30 миллионов тонн зерна

2022-06-13 15:37
Все статьи раздела "Экономика"

Экономика

єРобота: Кабмин внедряет беспрецедентный проект поддержки нового бизнеса 2022-06-22 10:29
Нацбанк зупинив «валютний туризм» - Фіксація офіційного курсу валют спровокувала появу... 2022-06-21 12:27
Рекордные цены на бензин и дизтопливо в США и Европе обрушили мировой спрос на нефть 2022-06-17 18:28
Украина установила два маршрута экспорта 30 миллионов тонн зерна 2022-06-13 15:37