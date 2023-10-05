ВОЙНА В Украине Крым вернут через 5-7 месяцев: у Зеленского дали прогноз

2023-10-05 21:37

Полномасштабное вторжение России в Украину создало предпосылки для деоккупации Крыма уже сейчас. Украинским воинам, вероятно, удастся вернуть полуостров через пять-семь месяцев.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Крым.Реалии".

Подоляк озвучил оптимистичный прогноз.

"Мы точно, за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало – шесть месяцев или пять, или семь, – будем в Крыму. Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный", – сказал он.

Советник главы ОП отметил, рашисты не имеют достаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию.

"Логика войны совершенно очевидна, и мы точно можем проговорить реалии Крыма на набережной в Ялте", – выразил убеждение чиновник.

Отвечая на вопрос, возможна ли война за Крым, Подоляк акцентировал внимание, что речь сейчас идет о борьбе не за какую-то определенную территорию. Речь идет о войне за право на существование демократического мира в пределах международного права.

"Это война за право того, чтобы никто не мог прийти к вам домой и сказать: "Смотрите, у меня немного больше оружия, крылатых ракет, поэтому отдайте мне то, что я хочу". Это сегодня идет война за право на существование цивилизованного мира. И в этом цивилизованном мире места России, в таком виде, нет. И поэтому безусловно, война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины", – сказал он.

Подоляк резюмировал, что сегодня наблюдается ракетное и снарядное истощение государства-террориста. РФ не прекратит вторжение, однако, как спрогнозировал чиновник, оккупанты не смогут удержать ни Крым, ни Донбасс.