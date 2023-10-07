ВОЙНА В Украине Деградированные роССийские войска не способны вести полноценное наступление в районе Купянска – ISW

2023-10-07 09:30

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на возобновление наступательных операций оккупантов в районе Купянска, но отрицают возможность успеха "деградированных элементов" российских сил, действующих на этом направлении.

Источник: ISW

Детали: Украинские войска продолжили контрнаступательные операции под Бахмутом и продвинулись вперед на западе Запорожской области 6 октября.

Эксперты отмечают, что российские войска, похоже, недавно провели ротацию в районе Орехова, продемонстрировав способность удерживать оборону на этом критически важном участке фронта.

Кроме того, говорится в отчете, оккупанты возобновили наступательные действия под Купянском 6 октября, большинство российских сил, развернутых на этом участке фронта, вероятно, остаются боеспособными.

Украинские военные сообщили о снижении активности российских войск под Купянском в течение последних недель, но 6 октября представитель Восточной группы украинских войск Илья Евлаш заявил, что российские войска возобновили боевые действия на Купянско-Лиманском направлении.

Российские "военкоры" утверждают, что российские войска начали наступление возле Синьковки (8 км к северо-востоку от Купянска) и что они ведут интенсивный обстрел трассы N26 (Шевченково-Купянск).

Один из "военкоров" охарактеризовал возобновленное наступление российских войск на Купянск как "широкомасштабное", а впоследствии удалил это сообщение.

В обзоре напоминают, что начальник Главного управления военной разведки Украины Кирилл Буданов ранее сообщал, что российские военные развернули элементы вновь созданной 25-й общевойсковой армии на Купянском направлении на замену 41-й ОВА

Аналитики предполагают: возобновление российских наступательных операций под Купянском с участием элементов 25-й ОВА, вероятно, имеет целью отвлечь внимание украинской стороны от других участков фронта на юге Украины.

Однако, по предварительной оценке ISW, 25-я ОАК была поспешно развернута к запланированной дате в декабре 2023 года и, вероятно, сильно недоукомплектована, плохо подготовлена или же и то, и другое вместе.

Отмечается и то, что ISW также ранее наблюдал присутствие сильно деградированных элементов Западного военного округа, в частности 1-й гвардейской танковой армии и 6-й общевойсковой армии, в районе Купянска, и сейчас ISW не считает, что группировка, состоящая из вновь созданной 25-й общевойсковой армии с деградированными элементами ЗВО, будет способна вести полноценные наступательные действия в этом районе.

Ключевые выводы ISW за 6 октября: