Политика США планируют на следующей неделе объявить новый пакет военной помощи Украине – СМИ

2023-10-07 10:30

Планируется, что на следующей неделе администрация президента США Джо Байдена объявит о новом пакете военной помощи для Украины на около 200 миллионов долларов.

Источник: Reuters со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что состав следующего пакета военной помощи пока формируется.

Планируется, что он будет объявлен в Брюсселе в среду на 16-м в формате "Рамштайн".

Reuters добавляет, что ожидаемая стоимость нового пакета составит около 200 миллионов долларов и может включать аналогичные боеприпасы и бронетехнику, которые были в последних пакетах помощи.

Предыстория:

- С начала полномасштабного вторжения России в Украину Соединенные Штаты предоставили Киеву, по официальным данным, военной помощи на сумму более 43,9 миллиарда долларов.

- В минувшие выходные США в последний момент утвердили временный бюджет, предотвращающий остановку работы правительства, однако без средств на помощь Украине – чтобы увеличить шансы на его принятие.

- После этого президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе не допустить проблем с помощью Украине.

-В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ситуация с голосованием за временный бюджет в США и подписанием его президентом Джо Байденом не повлияет на поступление ранее объявленной помощи Украине.