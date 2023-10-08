ВОЙНА В Украине Столтенберг высказался о риске "эскалации": путин не должен выиграть войну

2023-10-08 14:30

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что нельзя позволить России выиграть в Украине. Он приветствовал решение Германии о передаче для ВСУ еще одной системы Patriot.

Об этом генсек НАТО сообщил в интервью Welt.

"Я приветствую заявление Германии о том, что она пришлет Украине еще одну систему противовоздушной обороны типа Patriot", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что понимает беспокойство, что поддержка Украины "несет риск эскалации", но заверил, чтомир не может дать Путину выиграть.

"Этот риск бледнеет по сравнению с тем, что мы позволим Путину выиграть эту войну. Если Путин выиграет войну в Украине, он, скорее всего, снова прибегнет к насилию", – подчеркнул он.

Столтенберг отметил, что можно ожидать больше российских атак на энергосистему Украины, поэтому защита силами ПВО имеет огромное значение.

"Мы можем ожидать новых российских атак на украинскую энергосистему. Противовоздушная оборона имеет решающее значение для спасения украинских жизней", – подчеркнул Столтенберг.

Также генсек Альянса отреагировал на нарастающие в Германии дебаты о целесообразности поставок Украине крылатых ракет Taurus.

"Поставка оружия – это национальное дело. Я приветствую решительную поддержку Украины со стороны Германии", – отметил он.

Также Столтенберг заявил, что ядерная риторика России является абсолютно безответственной, но риск применения Россией ядерного оружия остается низким.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский в выступлении в Испании на саммите Европейского политического сообщества отметил, что Украина должан победить, чтобы Путин не смог масштабировать эту агрессию.