ВОЙНА В Украине В Генштабе рассказали об успехах ВСУ на фронте

2023-10-09 20:48

Украинские военные имеют частичный успех в районах западнее Вербового Запорожской области, а также в районах Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении.

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что украинские военные имеют частичный успех в районах западнее Вербового Запорожской области. Также бойцы ВСУ ведут наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, имеют частичный успех в районах Клещиевки и Андреевки.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск поразили три артиллерийских средства, две радиолокационных станции, два района сосредоточения личного состава и два склада боеприпасов противника.

Напомним, за прошедшие сутки на фронте произошло 37 боевых столкновений. ВСУ отразили атаки россиян на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Запорожском направлениях.

Как сообщалось, ВСУ имели успех на Бахмутском направлении.