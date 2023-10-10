Жизнь В Киеве начался сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ: сколько больных зафиксировано

2023-10-10 22:15

 

В Киеве со 2 октября начался эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. За прошедшую неделю было зарегистрировано 9 519 больных.

Об этом со ссылкой на ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава" сообщает пресс-служба КГГА. В медицинские учреждения столицы госпитализировали 109 человек.

"С 2 октября начался эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. За 40-ю неделю 2023 года в Киеве зарегистрировано 9 519 больных гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога в 2,5 раза", – сообщили в пресс-службе.

В КГГА уточнили, что, в частности, заболели 5786 детей (62,8% от общего количества больных), взрослых – 3733 человека (39,2%). В структуре детской заболеваемости школьники составляют 45,3%. На прошлой неделе в медицинские учреждения столицы госпитализировали 109 человек, из них 25 детей и 84 взрослых.

Также в столице продолжают фиксировать случаи затоваривания на COVID-19. На прошлой неделе заболело 387 человек: 21 ребенок до 17 лет и 366 взрослых. Из них госпитализировали 29 больных, среди которых 7 детей и 22 взрослых. Четверо взрослых находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Двое взрослых больных скончались от осложнений СОVID-19.

В Украине уже началось постепенное повышение уровня заболеваемости COVID-19, ведь эпидсезон коронавируса начинается раньше сезона гриппа. Прогнозируется, что в конце этого эпидемиологического сезона в нашей стране будет преобладать штамм Пирола, который сейчас активно замещает Омикрон в Европе и США.

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