ВОЙНА В Украине Германия объявила о пакете для ВСУ на 1 млрд евро: с Patriot и IRIS-T

2023-10-11 16:48

Германия готовит второй зимний пакет военной помощи для Украины. В него войдут системы противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T, сообщила пресс-служба Минобороны Германии.

В Берлине отметили, что для защиты критической инфраструктуры Украины Германия готовит дополнительные Patriot, IRIS-T SLM и SLS (модификации малой дальности. – Ред.) на сумму около 1 млрд евро. Также в пакет войдут три зенитных установки Gepard.

В ведомстве сообщили, что в ближайшие несколько недель в Украину также поступят еще 10 основных боевых танков Leopard1 A5, 15 бронированных машин и около 20 медэваков.

5 октября Зеленский сообщил, что Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы.

Также издание Bloomberg писало, что Германия планирует передать Украине дополнительные системы ПВО, чтобы помочь защитить маршруты зернового экспорта. Речь идет об еще одной системе IRIS-T и "свыше дюжины" (12) зенитных установок Gepard.