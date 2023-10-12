ВОЙНА В Украине В Украине без света остаются почти пять сотен населенных пунктов - названы реальные причины

2023-10-12 13:35

В Украине из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 487 населенных пунктов. Об этом сообщило Укрэнерго в четверг, 12 октября.



Указано, что из-за боевых действий есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Харьковской, Херсонской областях.



При этом вчера суточный максимум потребления электроэнергии, несмотря на потепление на 0,3 °C, повысился на 1,5% по сравнению с 10 октября.



Сегодня Украина осуществляет незначительный импорт электроэнергии из Словакии общим объемом 66 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 35 МВт.



Экспорт осуществляется в Словакию и Молдову в ночные и дневные часы (период активной работы солнечных электростанций) с общим объемом 4723 МВт-ч. При этом максимальная мощность в отдельные часы составляет до 394 МВт.