ВОЙНА В Украине В Украине без света остаются почти пять сотен населенных пунктов - названы реальные причины

2023-10-12 13:35

В Украине из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 487 населенных пунктов. Об этом сообщило Укрэнерго в четверг, 12 октября.

Указано, что из-за боевых действий есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Харьковской, Херсонской областях.

При этом вчера суточный максимум потребления электроэнергии, несмотря на потепление на 0,3 °C, повысился на 1,5% по сравнению с 10 октября.

Сегодня Украина осуществляет незначительный импорт электроэнергии из Словакии общим объемом 66 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 35 МВт.

Экспорт осуществляется в Словакию и Молдову в ночные и дневные часы (период активной работы солнечных электростанций) с общим объемом 4723 МВт-ч. При этом максимальная мощность в отдельные часы составляет до 394 МВт.

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