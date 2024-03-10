Политика Вероятно, будут отдельные отряды: Малюська рассказал о возможной мобилизации осужденных

2024-03-10 16:30

Министр объяснил, что брать в свои подразделения осужденных лиц готовы не все командиры.

На следующей неделе в Верховную Раду Украины могут внести законопроект о возможности мобилизации осужденных и заключенных. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська.

"Я думаю, что на следующей неделе он будет зарегистрирован. На ближайших сессионных заседаниях Рады он будет голосоваться в первом чтении и во втором так же. Я ожидаю, что это весна, не позже. Думаю, что даже не конец весны", – сказал он в эфире телемарафона.

По словам главы Минюста, в Украине очень большое количество заключенных и осужденных, которые готовы стать военнослужащими и защищать страну. Он уточнил, что по просьбе военных из законопроекта будет исключена мобилизация тех лиц, которые нарушали воинскую дисциплину, совершали преступления, связанные с выполнением своего воинского долга, а также преступления против государственности.

"Такие категории, наверное, под мобилизацию не попадут. Но последняя точка будет поставлена парламентом. Мы им покажем согласованную позицию с Силами обороны и покажем примерно статистику готовности", – добавил он.

В то же время Малюська отметил, что брать в свои подразделения осужденных лиц готовы не все командиры.

"Мы не будем никому навязывать таких мобилизованных военнослужащих. Скорее всего, это будут отдельные отряды. Но в любом случае только командиры, которые понимают, с кем будут иметь дело, как с этим работать, получат соответствующие подразделения, чтобы они могли защищать родину", – констатировал он.

Мобилизация осужденных

О возможности мобилизации осужденных лиц говорят уже не первую неделю.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, мобилизовать надо нарушителей правил дорожного движения и тех, кто осужден за коррупцию. Он отметил, что в Украине есть не только заключенные, которые находятся в местах лишения свободы и поэтому не подлежат призыву – многие получили условный срок наказания и "гуляют" по улицам.

Малюська добавил, что многие заключенные безопасны и не обязательно, чтобы все они мобилизовались на должности артиллеристов. В армии есть много другой работы, которую необходимо выполнять для функционирования армии.