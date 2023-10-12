ВОЙНА В Украине Почему роССияне сосредоточились на захвате Авдеевки: в Силах обороны назвали причины

2023-10-12 16:05

Оккупантам нужны хоть какие-то победы, отметил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Продолжаются бои за Авдеевку Донецкой области. Город враг рассматривает как возможность получить хоть какую-то знаковую победу и переломить ход боевых действий.

Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона. Он отметил, что если на момент начала широкомасштабного вторжения Авдеевка рассматривалась врагом "как нечто незначительное, то сегодня захват или окружение Авдеевки для него едва ли не самое большое из того, чего он может достичь на данном этапе".

По его словам, поэтому враг активно применяет авиацию и продолжает активные наступательные действия. За прошедшие сутки врагом значительно увеличено количество ударов: один ракетный и 39 авиационных. Также оккупанты провели 51 боевое столкновение и совершили 930 артиллерийских обстрелов. Только в районе Авдеевки отражено более 10 атак.

"Враг бросил множество пехоты и много бронетехники именно на Авдеевское направление, наши воины активно опускают врага на землю, уничтожая технику. Сейчас у врага фиксируется уменьшение бронетехники, но он пытается идти вперед пехотой", - рассказал Штупун.

При этом отметил, что именно на Таврическом направлении враг понес почти 70% потерь из тех, о которых сообщал генеральный штаб ВСУ. "У нас зафиксировано, что общие потери врага - 754 человека (входят и безвозвратные, и санитарные потери), 4 человека сдались в плен", - отметил Штупун. Также он сообщил, что уничтожено на Таврическом направлении 112 единиц военной техники, в частности, 23 танка, 73 боевых бронированных машины, 9 артиллерийских систем и одну РСЗО.

Спикер добавил, что на Запорожском направлении наши воины сдерживают врага в районе села Вербовое, и одновременно продолжается наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки россияне атаковали на 5 направлениях, всего зафиксировано 95 боевых столкновений.

Украинские войска имели успех в районах Клещиевки и Андреевки, улучшили положение возле села Работино.

На Бахмутском направлении украинские защитники отразили атаки противника в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, имели успех в районах восточнее Клещиевки и восточнее Андреевки Донецкой области.