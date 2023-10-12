ВОЙНА В Украине Умеров: США заверили, что задержек в поставках помощи не будет

2023-10-12 20:04

 

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что были получены заверения от США в продлении помощи Киеву "столько, сколько потребуется".

"О продолжении поддержки США. Министр обороны США Остин еще раз заверил, что поддержка Соединенными Штатами Украины продолжится. Никаких задержек в поставках не будет ни до конца года, ни после. США готовы помогать Украине столько, сколько потребуется", - сказал Умеров под время общения с журналистами в Брюсселе.

Также министр обороны подчеркнул, что США заверили, что они готовы и будут поддерживать и Украину, и Израиль.

По словам министра, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и командой с министром обороны США Ллойдом Остином они получили заверения, что обе палаты поддерживают Украину.

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