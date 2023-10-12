Политика США хотят мотивировать Запад передать замороженные $300 млрд РФ в помощь Украине, — WP

2023-10-12 20:48

Соединенные Штаты активизировали усилия, чтобы мотивировать союзников использовать замороженные 300 млрд. долларов России для помощи Украине, пишет издание Washington Post.

Сообщается, что усилия активизировались на фоне того, когда правительства США и Европы сталкиваются с новыми внутриполитическими препятствиями по пути своих планов направить деньги на помощь Украине.

В Штатах считают, что российские банковские резервы не могут заменить новую чрезвычайную военную и экономическую помощь Украине. Однако эти деньги потребуются для восстановления страны уже после войны.

По словам журналистов, даже самые оптимистичные прогнозы предполагают, что российские деньги могут попасть в руки Киева через несколько месяцев, если не через год. Кроме того, в Штатах сохраняется лишь небольшой процент от общей суммы – 5 млрд долларов.

Однако, как сообщается, в Белом доме все больше склоняются к тому, что замороженные российские активы нужно передать Украине. Пусть и для возобновления после войны.

В материале говорится, что в сентябре 2023 года профессор прав Гарвардского университета Лоуренс Трайб, консультировавший президента США Джо Байдена, опубликовал 124-страничный отчет, в котором аргументируется законность конфискации российских средств. Позиция Трайба перекликается с призывами Ларри Саммерса, другого профессора Гарварда, также неофициально консультировавшего Байдена на протяжении всего пути.

По словам журналистов, Саммерс присоединился к бывшему президенту Всемирного банка Роберту Зеллику и бывшему советнику Госдепартамента США Филиппу Зеликову в поддержку экономического обоснования перенаправления активов.