ВОЙНА В Украине Наступление роССиян на Авдеевку потерпело полный провал, - ISW

2023-10-14 08:30

 

Независимые наблюдатели констатируют, что россияне не достигли никаких значимых успехов, несмотря на огромные задействованные ресурсы.

Российское наступление на Авдеевку потерпело полный провал несмотря на попытки россиян заявлять о своих успехах. К такому выводу пришли аналитики американского "Института изучения войны" (ISW).

Анализируя российские и украинские сообщения, в частности видео и фото с фронта, в ISW констатировали, что российские силы смогли немного продвинуться вперед к югу от Красногоровки и к юго-востоку от Первомайского, принадлежащих к Авдеевскому направлению. Россияне также заявили о захвате Авдеевского коксохимического завода, но ISW не нашло никаких доказательств этого.

"Продолжающиеся российские наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области 13 октября потерпели неудачу вокруг города", – констатируют в ISW.

Со ссылкой на заявления российских "военкоров" и военных блогеров аналитики называют некоторые причины российских неудач. В частности украинские силы активно используют минные поля, чтобы замедлить продвижение россиян. В то же время изношенные стволы снижают точность российской артиллерии вблизи Авдеевки.

Один из российских "военкоров" Андрей Морозов ("Мурз") отметил, что российские силы могут "сжать периметр" вокруг Авдеевки, захватив территорию, где украинские силы не имели возможности построить надежные фортификации. Но его беспокоит, что подобный локальный успех, если он будет, российские генералы истолковают как повод усилить наступательные усилия на Авдеевку.

Такое неправильное толкование может привести к тому, что российские войска будут "биться о бетон, пока не закончатся", считает упомянутый аналитиками "Мурз".

Битва за Авдеевку-последние новости

В Белом доме заявили, что новое наступление российских оккупантов на Донбассе в районах Лимана и Авдеевки не стал сюрпризом, США уверены, что ВСУ отобьют атаку врага.

Военный эксперт Алексей Мельник считает, что сама Авдеевка как таковая россиянам не нужна – это лишь оборонительный рубеж, который надо взять, чтобы пройти вперед. Стратегическая цель захватчиков-выйти на административные границы Донецкой области.

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