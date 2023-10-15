ВОЙНА В Украине Эвакуация украинцев из Сектора Газа сорвалась: омбудсмен рассказал детали

2023-10-15 08:30



МИД Израиля сообщил о том, что они не гарантируют безопасность на пункте пропуска и отзывают разрешение на эвакуацию.

То, что происходит сейчас в Газе после ударов Израиля в ответ на атаку ХАМАС, уже можно назвать гуманитарной катастрофой. Там не просто отключен свет, но и есть проблемы с водой, едой, лекарствами, нет мобильной связи, отметил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона. Он рассказал, что Украина работает над эвакуацией своих граждан, но сталкивается с проблемами.

Сколько граждан Украины нуждаются в эвакуации из Сектора Газа

По словам уполномоченного, по состоянию на сегодня 243 гражданина Украины нуждаются в эвакуации. "Но мы понимаем, что эта цифра точно не окончательная. Она будет расти", – сказал Лубинец и отметил, что из-за проблем со связью "конект с нашими гражданами теряется".

Среди граждан, запросивших эвакуацию, по его словам, преимущественно женщины, вышедшие замуж за палестинцев и проживавшие на территории Сектора Газа.

"В семьях появились дети. У кого-то из детей есть документы украинского сейчас, у кого-то нет. У кого-то вышел срок относительно украинских паспортов. МИД работает максимально эффективно, чтобы нам разрешили физически туда приехать, на пункт пересечения, чтобы все граждане Украины, нуждающиеся в помощи, такую помощь получили. Нам неважно, документы просрочены или нет, мы сделаем все, чтобы их эвакуировать", – отметил Лубинец.

С какими проблемами сталкивается Украина во время эвакуации из Сектора Газа

Лубинец отметил, что вчера была официальная договоренность о разрешении на эвакуацию граждан Украины из Сектора Газа в Египет, как и граждан других иностранных государств. Однако накануне эвакуации разрешение было отозвано.

"Должны были пересечь пункт пропуска "Рафах". Это фактически единственный пункт пересечения, который может применяться для эвакуации гражданского населения, через который граждане иностранных стран могут выйти на территорию Египта. Сегодня за два часа до этой эвакуации по непонятным причинам МИД Израиля сообщил о том, что они не гарантируют безопасность и отзывают это разрешение", – рассказал Лубинец.

Он добавил, что сейчас уже есть официальное заявление по этому поводу от нашего МИД, и наш посол направил официальную ноту протеста. Так, по словам Лубинца, сделали или планируют сделать еще ряд стран. "Мы не понимаем, почему не позволяют эвакуацию граждан Украины, как и остальных граждан иностранных государств. Тем более, что эвакуацию запросили женщины и дети...", – прокомментировал он.

Лубинец отметил, что пункт пересечения остается открытым со стороны Египта, и египетские власти обещают максимально способствовать эвакуации наших граждан.

"Но как, когда это будет, когда Израиль предоставит разрешение... Фактически от Израиля мы просим, чтобы этот пункт пересечения был безопасным, чтобы его не бомбили. От палестинцев и властей Палестины мы просим, чтобы разрешили выйти нашим гражданам, а египетские власти просто их пропустили, приняли. Такой треугольник. Но три страны между собой сейчас не общаются – Палестина, Сектор Газа и Израиль, здесь свои отношения...", – сказал омбудсмен.

Война в Израиле 2023 - что надо знать об эвакуации украинцев

Утром 7 октября палестинские боевики движения ХАМАС совершили массированный обстрел территории Израиля и объявили о начале операции "Шторм Аль-Акса". Им удалось захватить ряд населенных пунктов Израиля, взять в плен гражданских. Обстрелы городов Израиля боевики продолжали в течение дня.

Позднее Израиль сообщил об освобождении занятых боевиками территорий и восстановлении контроля над всей границей с Сектором Газы, через который утром 7 октября прорвались боевики ХАМАС.

С тех пор Израиль регулярно наносит удары по палестинским объектам. 13 октября Армия обороны Израиля заявила, что их пехота и танки вошли на территорию Сектора Газа, чтобы зачистить ее от потенциальных террористов и найти пропавших без вести израильтян.

По состоянию на 12 октября было известно, что количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи. Но уже 13 октября в МИД Украины сообщили о 11 погибших. Еще девять украинцев считают пропавшими без вести. Известно, что среди тех, кто попал в плен к ХАМАС, украинцев нет.

13 октября посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщал, что организовано несколько рейсов для эвакуации украинцев. Первый из них должен был вылететь в Румынию 14 октября.

По его словам, в Румынию должны были эвакуировать по меньшей мере 260 украинских граждан. в частности, сегодня должны были выехать 208 человек, завтра – 52 человека. Следующий рейс ожидался 18 октября.