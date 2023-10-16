ВОЙНА В Украине Украина взяла в аренду новейшие системы ПВО на отопительный сезон

2023-10-16 10:27

Украина взяла в аренду у партнеров системы противовоздушной обороны на отопительный сезон. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Такая практика у нас уже есть. Некоторые страны дали в пользование. Понятно, что каждая страна заботится прежде всего о собственных приоритетах и собственной защите. Никто свое ПВО просто так нам не отдаст. Почему так долго поставляют ПВО, почему дозировано? Потому что нет ПВО столько в мире, чтобы взять и нам отдать сразу", – сказал Игнат.

По его словам, передача Украине в использование систем ПВО на отопительный сезон является "большим и положительным знаком".

При этом он отказался называть страны, предоставляющие или с которыми ведутся переговоры по предоставлению систем ПВО в аренду.

"Давайте мы не будем озвучивать, с какими странами. Эта информация чувствительна. Особенно наши партнеры не хотели бы, чтобы мы ее озвучивали", – добавил Игнат.

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