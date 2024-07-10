Политика Байден на саммите НАТО: Украина получит пять систем ПВО

2024-07-10 19:15

 

Также в ближайшие месяцы США и партнеры планируют предоставить Украине десятки тактических систем противовоздушной обороны.

На открытии саммита НАТО, который во вторник, 9 июля, начался в Вашингтоне, президент Джо Байден заявил об "исторической" передаче Украине пяти дополнительных стратегических систем противовоздушной обороны от США и партнеров, передает Голос Америки.

Отмечается, что четыре батареи Patriot: три – от США, Германии и Румынии, еще одну соберут Нидерланды с другими партнерами. Также Италия передаст дополнительную систему SAMP-T.

"Эти пять стратегических систем противовоздушной обороны помогут защитить украинские города, мирных жителей и военных, и мы тесно сотрудничаем с украинским правительством, чтобы эти системы можно быстро использовать", - сказал Байден в своей речи.

"Наше послание Москве и миру четкое: наша поддержка Украины сильна и непоколебима", - подчеркнул Байден.

Он добавил, что США вместе с партнерами работают над предоставлением Украине в этом году "десятков" дополнительных систем ПВО.

"В ближайшие месяцы США и партнеры намерены предоставить Украине десятки тактических систем противовоздушной обороны, в частности NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и системы Gepard. – сказал Байден. – Эти системы еще больше расширят и усилят покрытие противовоздушной обороны Украины ".

Президент США отметил, что Америка оказывает поддержку Украине в партнерстве с членами НАТО и коалиции из более чем 50 стран.

Также Байден рассказал, что США перенаправят в Украину перехватчики, которые были запланированы для поставки в другие страны, чтобы они были доставлены в Украину, "предоставляя Украине сотни дополнительных перехватчиков противовоздушной обороны в течение следующего года".

Россия проигрывает в этой войне, сказал Байден, Кремль лишается людей на фронте, россияне покидают страну, а Украина остается "свободной и независимой страной".

"Украина может и должна остановить Путина", – заявил Байден в своей речи.

Ранее госсекретарь США анонсировал очень мощный пакет помощи для Украины на саммите НАТО.

Также на саммите президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден проведут двусторонние переговоры.

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