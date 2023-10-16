В Украине появится единая база бомбоубежищ - войти можно будет через Дию

ГСЧС Украины создает единую базу укрытий, чтобы граждане видели самые близкие и удобные для них бомбоубежища во время воздушной тревоги.
Об этом заявил директор Департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Украины Виктор Витовецкий во время брифинга в Military Media Center.
Вся информация по укрытиям будет изложена на едином ресурсе с удобным интерфейсом. В дальнейшем систему "Учет и визуализация фонда защитных сооружений гражданской защиты" хотят интегрировать в мобильное приложение "Дия". Касательно этого ведутся переговоры с Министерством цифровой трансформации.
В дальнейшем эту систему планируют интегрировать в приложение "Дия". Уже ведутся переговоры с министерством цифровой трансформации.
"Это перспектива ну нескольких, возможно, дней или недель, и мы сможем увидеть этот ресурс", - отметил Витовецкий.
По его словам, официальная государственная база укрытий будет отличаться от подобных продуктов, которые сейчас распространены в интернете, потому что ее наполнение, верификация и требования к администрированию будут четко регламентированы.