ВОЙНА В Украине В Украине появится единая база бомбоубежищ - войти можно будет через Дию

2023-10-16 15:39

ГСЧС Украины создает единую базу укрытий, чтобы граждане видели самые близкие и удобные для них бомбоубежища во время воздушной тревоги.

Об этом заявил директор Департамента организации мер гражданской защиты ГСЧС Украины Виктор Витовецкий во время брифинга в Military Media Center.

Вся информация по укрытиям будет изложена на едином ресурсе с удобным интерфейсом. В дальнейшем систему "Учет и визуализация фонда защитных сооружений гражданской защиты" хотят интегрировать в мобильное приложение "Дия". Касательно этого ведутся переговоры с Министерством цифровой трансформации.

В дальнейшем эту систему планируют интегрировать в приложение "Дия". Уже ведутся переговоры с министерством цифровой трансформации.

"Это перспектива ну нескольких, возможно, дней или недель, и мы сможем увидеть этот ресурс", - отметил Витовецкий.

По его словам, официальная государственная база укрытий будет отличаться от подобных продуктов, которые сейчас распространены в интернете, потому что ее наполнение, верификация и требования к администрированию будут четко регламентированы.

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Стало известно, когда Дания и Бельгия отправят в Украину свои истребители F-16 2023-10-16 14:31
Укрзализныця запустила новый поезд Львов - Варшава - график, маршрут, цена билетов 2023-10-16 13:32