ВОЙНА В Украине Ситуация возле Авдеевки изменилась: в ВСУ рассказали, к чему готовятся

2023-10-16 20:04


У противника уже "закончилась" одна из бригад, поделился командир взвода БПЛА 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка.

Вблизи города Авдеевка Донецкой области Вооруженные силы Украины фиксируют определенное затишье в штурмах со стороны российской армии, вероятно, это связано с их потерями. В то же время Силы обороны готовятся к новой волне штурмов.

Об этом заявил командир взвода БПЛА 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Андрей Серган в эфире "Радио Свобода". "Сейчас одна из бригад уже у них закончилась. Сейчас зашла другая бригада. Это - регулярные военные. В принципе, ожидаем новой мощной волны", - сказал он.

По его словам, ВСУ готовятся к новым штурмам со стороны российских оккупантов. "Готовимся к тому, чтобы дать достойный отпор... В любом случае они отойдут, как волна отойдет от нас. А потом волна опять же нас может накрыть. Поэтому мы готовимся к тому, что будут опять же штурмовые действия. Довольно сильные, мощные. Подготавливаем технику, личный состав, чтобы достойно встречать нашего врага", - отметил Серган.

Война в Украине - вот что сейчас стоит знать

Российские захватчики уже около недели продолжают штурм Авдеевки. Но успехи захватчиков крайне незначительные и стоят агрессору больших потерь. Российские "военкоры" жалуются на нехватку медицинского персонала, чтобы спасать недобитых оккупантов, и ноют о слишком крепких укреплениях ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, опубликованным утром, 16 октября, за прошедшие сутки на Авдеевском направлении враг при поддержке авиации вел бесполезные штурмовые действия в районе Авдеевки и еще ряда населенных пунктов, было отражено более 15 вражеских атак.

 

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