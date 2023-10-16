ВОЙНА В Украине Минэнерго Украины отрицает применение графиков отключений электроэнергии

2023-10-16 20:48

 

В последние дни в преддверии отопительного сезона в социальных сетях массово распространяется информация о якобы применении в Украине графиков отключений электроэнергии.

По этому поводу Министерство энергетики Украины сообщает.

Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока полностью достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

Ограничений электроснабжения пока не предусматривается ни в одной из областей страны.

Они возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов и, как следствие, повреждений энергетического оборудования. А также технологические нарушения и в случае неблагоприятных погодных условий.

Энергетики активно готовят энергетическую систему к отопительному сезону.

Минэнерго обращается к гражданам с просьбой быть внимательными и пользоваться только официальной и достоверной информацией.

Также просим СМИ обнародовать исключительно проверенные данные и обращаться в Минэнерго для предоставления исчерпывающей информации по общественно важным вопросам.

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