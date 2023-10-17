ВОЙНА В Украине Число женщин в украинской армии выросло на 40% - Минобороны отменило все ограничения

2023-10-17 10:26

Число женщин в украинской армии с 2021 года выросло на 12 тысяч, то есть на 40%. Сейчас проходят службу около 43 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Ранее Минобороны отменило все ограничения для доступа военнослужащих ко всем должностям. Если раньше женщины могли проходить службу на должностях преимущественно медицинских специальностей, связистов, бухгалтеров, делопроизводителей и поваров, то сейчас женщина в армии может быть водителем, гранатометчиком, заместителем командира разведгруппы, командиром БМП, ремонтником, пулеметчиком, снайпером и т.д.

До перемен контракт на прохождение военной службы заключался женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, в то время как у мужчин такого ограничения не было. Теперь от 18 до 60 лет контрактниками могут стать представители обоих полов.

Что касается декретного отпуска, то продолжительность, определенная в медицинском заключении, засчитывается в срок выслуги в воинском звании.

Кроме того, женщинам предоставили возможность для получения военного образования всех уровней. Им разрешено овладевать теми же специальностями, что и мужчинам, а затем и служить по широкому перечню должностей.

Также организована системная работа по повышению уровня компетентности личного состава по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин. Ранее тренингов, семинаров, совещаний, образовательных программ, круглых столов с участием международных организаций, экспертов и специалистов по равноправию украинской армии не проводилось. В настоящее время эта работа проходит постоянно во всех воинских частях.

Дополнительные места жительства, уборные для организации надлежащих условий несения службы военнослужащих-женщин, военная форма - финансовая составляющая этих вопросов всегда проходит анализ до этапа планирования распределения расходов. Отдельных условий, а тем более "формы для женщин", недавно в украинской армии не было.

В Минобороны также подчеркнули, что Украина продолжает интегрировать стандарты НАТО в ВСУ, в частности, в сфере гендерного равенства, а также следует принципам Резолюции Совета Безопасности ООН 1325 и стратегическим документам планирования, гарантирующим равные права женщин и мужчин в ВСУ.