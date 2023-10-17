ВОЙНА В Украине Кого из мужчин могут забрать на фронт до конца года и как Минобороны усилит контроль за мобилизацией: разъяснение

2023-10-17 19:15

В Украине продолжается военное положение и мобилизация, введенные с 24 февраля 2022 года. Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет считаются военнообязанными, и любой из них может быть призван на службу, если он подпадает под требования закона.

В то же время сотни тысяч украинцев пытаются избежать призыва. О том, как Минобороны усилит контроль за мобилизацией и кого из мужчин могут забрать на фронт.

В Украине планируют усилить контроль за военнообязанными лицами с целью предотвращения уклонения от мобилизации. По словам заместителя министра обороны Украины, Натальи Калмыковой, выбор мужчины мобилизоваться – вопрос ценностей и понимание того, что каждый должен защищать свою страну. Об этом она заявила в эфире телемарафона "Единые новости".

В то же время, даже если мужчина не включен в реестр военнообязанных, государство все равно будет в состоянии отслеживать его статус. Поэтому лучше для военнообязанного будет прийти в военкомат самостоятельно.

"Лучше прийти самому и найти то подразделение, в котором хочешь служить и мобилизоваться. Это можно сделать. Это лучший путь", – подчеркнула замминистра.

Наталья Калмыкова отметила, что уже есть готовые предложения по внесению изменений в проект закона по учету военнообязанных. Она подчеркнула, что на сегодняшний день сотни тысяч украинцев пытаются избежать призыва, поэтому разрабатываются изменения в правовые акты, которые будут способствовать решению этого вопроса.

"Для того чтобы люди могли проходить ВЛК, а также все процедуры, касающиеся мобилизации по месту жительства. Сейчас продолжаются финальные согласования по концептуальным вопросам, для того чтобы можно было выносить изменения в Закон Украины и нормировать вопросы учета военнослужащих", – добавила Калмыкова.

Кого могут мобилизовать в Украине

Любого мужчину в возрасте от 18 до 60 лет, признанного военнообязанным, могут мобилизовать без его согласия, если он считается пригодным для выполнения будущих воинских обязанностей военно-врачебной комиссией. Однако существуют ограничения в отношении лиц, запрещенных призывать без их согласия, согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в частности, это касается лиц с отсрочкой от службы, лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также тех, кто исключен из военного учета.

Вопреки этому начальник Харьковского областного ТЦК Владимир Арап подчеркивает, что обязанность защищать Украину предусмотрена Конституцией, и работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки мобилизуют принудительно всех мужчин, независимо от их желания, как он отметил в интервью ArmyInform.

"Конечно, личный состав должен призываться пригодным по состоянию здоровья, соответственно здесь приоритет предоставляется младшим категориям военнообязанных. А в отношении специалистов… в Вооруженных силах возникают потребности в комплектовании разными специальностями", ― отметил Владимир Арап.

Итак, в Украине призыв на военную службу затрагивает следующие категории лиц:

Мужчины от 18 до 60 лет с боевым опытом, которые признаны годными или ограниченно годными.

Мужчины от 27 до 60 лет без предварительного боевого опыта, которые признаны пригодными или ограниченно пригодными.

Женщины-военнослужащие в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на службе в запасе после окончания высших военных учебных заведений или военных кафедр.