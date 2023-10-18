ВОЙНА В Украине СБУ ликвидировала еще четыре схемы нелегального выезда уклонистов в трех областях

2023-10-18 13:34

Служба безопасности ликвидировала еще четыре схемы уклонистов в Одесской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Одна из них предусматривала фиктивную женитьбу на лицах с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-центр СБУ на своем Telegram.

"Организаторы этих схем предлагали военнообязанным за деньги избежать призыва и выехать за пределы Украины на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов. Такие "услуги" фигуранты оценивали от 3 до 12,5 тыс. американских долларов. Сумма зависела от срочности выезда и способа бегства за границу", - говорится в сообщении.

В Одессе был взят под стражу местный делец, который за деньги предлагал женатым мужчинам избежать мобилизации через оформление их женам фейковой инвалидности. В дальнейшем они могли уехать за границу как сопровождающие для своих близких.

При этом холостым "клиентам" злоумышленник помогал "зарегистрировать" фиктивный брак с женщинами, которые имели инвалидность.

В Закарпатской области задержан житель Береговского района, который переправлял уклонистов в соседнюю страну через пограничную реку. В стоимость "услуг" входили спасательные жилеты. "Пропускная способность" такого канала нелегальной миграции составила пять человек в неделю.

В Ивано-Франковской области задержаны еще двое фигурантов. Один из них - должностное лицо местного военкомата, которое вместе с сообщником переправляло уклонистов за границу как водителей международных рейсов.

Также на территории области разоблачены два врача-психиатра, которые за деньги "приписывали" своим клиентам фиктивные диагнозы тяжелых психических расстройств.