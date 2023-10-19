ВОЙНА В Украине Суд огласил посмертный приговор ликвидированному коллаборанту Стремоусову

2023-10-19 10:27

Ликвидированного коллаборанта Кирилла Стремоусова приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Соответствующий вердикт вынес Малиновский районный суд Одессы, сообщает Укринформ.

Суд в составе коллегии под председательством судьи Сергея Черевко вынес приговор погибшему коллаборанту Стремоусову.

Коллаборанта признали виновным в государственной измене и коллаборационной деятельности по статьям Государственная измена (ч. 1 ст. 111 УКУ), Пособничество государству-агрессору (ч.2 ст.111 УКУ) и Коллаборационная деятельность (ч.5 ст.111-1 УКУ) и приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

"Сторона защиты считает приговор слишком суровым даже для покойного… То есть при отсутствии каких-либо отягчающих обстоятельств Стремоусову вынесен приговор с наивысшей мерой наказания. Сторона защиты намерена использовать все средства национальной защиты, а также обратиться в апелляционный суд с обжалованием этого приговора", - сообщила адвокат погибшего Татьяна Бабкова.