ВОЙНА В Украине Сколько надо ракет ATACMS, чтобы Крымский мост окончательно "поплыл": мнение эксперта

2023-10-18 17:37

Военный эксперт Петр Черник оценил, сколько нужно боеголовок, чтобы изменить ситуацию на поле боя и уничтожать солдат РФ "как куропаток".

Чтобы изменить ситуацию на поле боя Украине, нужны сотни ракет ATACMS. Тогда Керченский мост может окончательно "поплывет", а аэродромам оккупантов станет еще "мучительнее".

Об этом заявил военный эксперт Петр Черник, комментируя в эфире телемарафона "Єдині новини" результаты первого применения ВСУ американских дальнобойных ракет. Речь идет об ударах по аэродромам оккупантов, которые пришлись на 17 октября.

"По моим наблюдениям, это комплектация М39 с дальностью нанесения ударов до 165 км. Это кассетный боеприпас, он невероятно хорош. Это некий шарик до 6 см, начиненный взрывчаткой, и в радиусе 130 м, в диаметре 240 - это невероятно много, высекается все, что может высекаться. И, вот, имеем хороший результат - нанесение ударов по вражеским аэродромам, где базируется именно армейская техника", - отметил Черник.

По его словам, уничтожение 9 вражеских вертолетов во время этой одной операции - очень хороший результат.

"Но есть нюанс - сколько этих ракет нам предоставили. Если это десяток-другой - это конечно хорошо. Но ход войны они не переломят. Для того чтобы по настоящему с помощью этих ракет переломить ход войны, нужны несколько сотен, а желательно добрая тысяча", - сказал военный эксперт.

В частности, "погрузить под воду" Крымский мост, по его словам, можно только большими массированными ракетными ударами, не иначе.

"Упасть под воду он может только под массированными ракетными ударами. Нужен не один, два, три, а несколько десятков ракет. Потому что мост длинный - 18 километров. Если просядет одна секция - это прекрасно, но россияне научились справляться с такой проблематикой. Поэтому надо, чтобы он ушел под воду на несколько десятков, а желательно на несколько сотен метров. И только в комплектации ракеты М57 или М 57а1 - это с фугасной боевой частью, которая имеет вне 200 кг - если ударить по опорам, то это все уйдет под воду. И самое главное, ВСУ возьмут под огневой контроль ремонтные бригады, чтобы туда никто не смог подплыть, подлететь", - пояснил Черник.

Он отметил, что врага в Крыму это банально "задушит", потому что он нуждается в военных ресурсах, которые не смогут туда доставлять.

"Так же и относительно любой другой точки фронта. Если на дальнем расстоянии истреблять, в первую очередь, эшелоны, подвозящие все что можно подвезти, то рано или поздно у солдата на передовой не будет патронов, не будет еды и воды. И мы будем бить их как куропаток. Но есть нюанс - эти атаки должны быть массированными", - еще раз подчеркнул Черник.

Возвращаясь к удару ATACMSами по аэродромам, он отметил, что это очень плохие новости для РФ, ведь она будет вынуждена проводить новую передислокацию техники.

"Врагу придется армейскую авиацию переносить на свою территорию, а это подлетное время, это очень много. Устает машина, устает человек. То есть, им сделали проблему. Но это еще не те проблемы, которые в конечном итоге убивают организм. Количество, количество и еще раз количество", - подчеркнул эксперт.

По его информации, этих ракет у американцев на складах есть более 4 тысяч, поэтому для них не должно стать проблемой передать Украине необходимое количество.

Зеленский заявил, что Украина получила первые ATACMS

Оккупанты заявили о мощной атаке ВСУ в ночь на 17 октября по аэродромам оккупированных Бердянске и Луганске. Они утверждали, что Украина воспользовалась ракетами ATACMS.

Вчера днем Силы специальных операции Вооруженных сил Украины рассказали, что провели операцию под названием DRAGONFLY, во время которой уничтожили девять вертолетов, спецтехнику, пусковую установку ПВО и склад боеприпасов врага.

В вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский подтвердил первое использование дальнобойных ракет ATACMS.

В Институте изучения войны (ISW) прогнозируют изменения на поле из-за передачи Украине американских дальнобойных ракет ATACMS. Эксперты отмечают, что теперь захватчикам придется адаптировать принципы использования авиации и складов с учетом противостояния новому оружию в руках ВСУ.