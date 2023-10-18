ВОЙНА В Украине В ISW оценили, как ракеты ATACMS повлияют на ситуацию на поле боя

2023-10-18 21:37

 

В Институте изучения войны заявили о том, что наличие у Украины ракет ATACMS может оказать значительное влияние на ситуацию на поле боя.

России придется адаптировать принципы использования авиации и складов для противостояния новому оружию, говорится в отчете ISW.

Аналитики отмечают, что удары Украины по аэродромам на оккупированных территориях заставят российское командование рассредоточить авиационные средства и отвести часть самолетов на аэродромы, расположенные дальше линии фронта.

Так, использование авиации с аэродрома в Бердянске позволяло россиянам сдерживать украинское контрнаступление в Запорожской области.

Российские военные блогеры уже провели параллели с поставками РСЗО HIMARS, благодаря которым удалось уничтожить скопление вражеской авиации в Чернобаевке. Тогда россиянам пришлось адаптироваться к новым условиям – сейчас их ждет похожая ситуация.

"Вероятное рассредоточение российской авиации на аэродромах оккупированной территории Украины и передислокация авиационных средств дальше линии фронта, вероятно, нарушит поддержку российской авиацией оборонных усилий и локальных наступательных операций", - отметили в ISW.

Вероятно, это будет особенно важным для российских вертолетов, действовавших на относительно небольших участках линии фронта в течение длительного периода времени, чтобы сдерживать наступающие механизированные украинские силы в начале контрнаступления в июне и июле 2023 года, отметили аналитики.

Такие же угрозы возникают и для российских складов, которые после ударов HIMARS были спрятаны дальше в тыл и рассредоточены.

"ATACMS, вероятно, поставит перед российскими войсками подобный вызов, и российские войска могут либо сосредоточиться на укреплении существующих складов, либо создать еще более рассредоточенную и следовательно чрезмерно расширенную систему логистики боеприпасов", - пишут в ISW.

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