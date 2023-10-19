ВОЙНА В Украине Правительство Швеции приблизилось к передаче истребителей Gripen ВСУ, - Politico

2023-10-19 16:05

Правительство Швеции сейчас активно обсуждает передачу Украине истребителей своего производства - Gripen.

Как сообщает Politico, решение Норвегии, Дании, Бельгии и Нидерландов передать F-16 ВСУ сделало предоставление Gripen более обсуждаемым вариантом помощи в этой стране.

По мнению экспертов, если Швеция все же решится, передача авиации продлится до года, прежде чем они окажутся в Украине. Это связано с тем, что пилоты и инженеры будут нуждаться в обучении с незнакомыми системами.

В то же время ожидается, что Gripen могут существенно помочь Украине контролировать свое воздушное пространство. Они считаются относительно дешевыми и простыми в обслуживании истребителями. Эти самолеты могут работать с более коротких и узких взлетно-посадочных полос, включая импровизированные взлетно-посадочные полосы на прямых участках автомагистралей.

Это снижает риск их скопления на большой базе и потенциального уничтожения в результате одной вражеской атаки. Кроме того, Gripen имеют специальное оборудование для противодействия российским истребителям и радарным системам класса "земля-воздух".

Самолеты Gripen

Как известно, это многоцелевые истребители четвертого поколения, которые разработала и производит компания Saab. По данным из открытых источников, дальность полета Gripen-3 250 км, а его стоимость оценивают на уровне 40-60 млн долларов.

В середине сентября министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что украинские военные летчики протестировали истребители JAS 39 Gripen. Они прошли испытательные полеты как на самом самолете, так и на тренажере.

Недавно сообщалось, что теперь правительство хочет изучить, как возможная передача истребителей повлияет на обороноспособность Швеции, ведь заявка королевства на вступление в НАТО еще не завершена.