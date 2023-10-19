Завтра Байден запросит в Конгрессе 60 млрд долларов помощи для Украины и 100 млрд для Израиля

Байден проситиме у Конгресу $60 млрд для допомоги Україні та $100 млрд для Ізраїлю, - NBC News
Очікується, що в п’ятницю, 20 жовтня, Білий дім подасть до Конгресу додатковий запит на фінансування допомоги Україні та Ізраїлю. Хоча його ще остаточно не сформовано, швидше за все, для допомоги Україні президент США вимагатиме виділення $60 млрд.
Це підтвердили три джерела, знайомі із запитом. Решта запиту включатиме приблизно $40 млрд доларів, які планують витратити на допомогу Ізраїлю, Тайваню та на охорону кордону США та Мексики.