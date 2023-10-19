Жизнь Снег и похолодание откладываются: в Украину идет потепление

2023-10-19 19:15

 

В Украину возвращается стремительное повышение температуры, а осадки в виде мокрого снега пока откладываются.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, четверг, 19 октября, пройдет с комфортной температурой воздуха во всех регионах, кроме Прикарпатья, где выпадут дожди. Средняя температура воздуха ночью будет низкой, а вот днем – 9-14 градусов тепла.

В южных областях ожидается от 15 до 19 градусов.

"Мы как раз будем находиться на линии распределения холодного и теплого воздуха. И этот предел слишком тонкий, чтобы идеально да еще заранее спрогнозировать его качание", — написала Диденко.

Однако к концу недели погода может снова измениться.

Ранее сообщалось, что в Украине начинается период интенсивных осадков, который продлится до конца недели.

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