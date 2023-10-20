ВОЙНА В Украине В Украине запускают электронный документооборот в военно-врачебных комиссиях - что и как изменится

2023-10-20 12:29

В Украине идет запуск пилотного проекта электронного документооборота между воинскими частями и территориальными центрами комплектования. Электронный документооборот при прохождении ВВК должен заработать через несколько недель.

Документооборот должен упростить следующие процессы:

учет военнослужащих, прибывших на стационарное лечение

получение своевременной справки об обстоятельствах травмы

получение постановления ВВК о необходимости отпуска

получение постановления ВВК о непригодности к военной службе

Уже проведено онлайн-обучение для медицинских работников гражданских медучреждений, которые будут осуществлять обмен документами для военнослужащих в рамках внедрения электронного документооборота.

"Запланировано, что электронный документооборот полноценно заработает через несколько недель.