ВОЙНА В Украине В Украине запускают электронный документооборот в военно-врачебных комиссиях - что и как изменится

2023-10-20 12:29

В Украине идет запуск пилотного проекта электронного документооборота между воинскими частями и территориальными центрами комплектования. Электронный документооборот при прохождении ВВК должен заработать через несколько недель.

Документооборот должен упростить следующие процессы:

  • учет военнослужащих, прибывших на стационарное лечение
  • получение своевременной справки об обстоятельствах травмы
  • получение постановления ВВК о необходимости отпуска
  •  получение постановления ВВК о непригодности к военной службе

Уже проведено онлайн-обучение для медицинских работников гражданских медучреждений, которые будут осуществлять обмен документами для военнослужащих в рамках внедрения электронного документооборота.

"Запланировано, что электронный документооборот полноценно заработает через несколько недель. 

subscriber subscriber

Еще по теме

Юристы уверяют, что ранее выданные справки об инвалидности и непригодности, останутся в силе

2023-10-02 15:39

На Львовщине пойманная на взятке замглавы медкомиссии пыталась съесть 3,2 тыс. долларов

2023-10-02 13:32

Все выданные после начала войны справки ВВК проверят правоохранители и Минздрав

2023-09-19 15:37

Мобилизация в Украине: в ВВК рассказали, как и где будут служить мужчины с ВИЧ и расстройствами психики

2023-09-16 14:30

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Украине запускают электронный документооборот в военно-врачебных комиссиях - что и как изменится

2023-10-20 12:29

Сотрудники ТЦК не имеют право проверять документы у мирных граждан - Минюст

2023-10-20 09:35

Оккупанты спешно вывозят краденое в Украине зерно через порт Мариуполя

2023-10-20 08:26

Могут ли ФОПы получить бронь от мобилизации во время военного положения в Украине: разъяснение

2023-10-19 21:37
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Украине запускают электронный документооборот в военно-врачебных комиссиях - что и как изменится 2023-10-20 12:29
Сотрудники ТЦК не имеют право проверять документы у мирных граждан - Минюст 2023-10-20 09:35
Оккупанты спешно вывозят краденое в Украине зерно через порт Мариуполя 2023-10-20 08:26
Могут ли ФОПы получить бронь от мобилизации во время военного положения в Украине: разъяснение 2023-10-19 21:37