В Украине запускают электронный документооборот в военно-врачебных комиссиях - что и как изменится

В Украине идет запуск пилотного проекта электронного документооборота между воинскими частями и территориальными центрами комплектования. Электронный документооборот при прохождении ВВК должен заработать через несколько недель.
Документооборот должен упростить следующие процессы:
Уже проведено онлайн-обучение для медицинских работников гражданских медучреждений, которые будут осуществлять обмен документами для военнослужащих в рамках внедрения электронного документооборота.
"Запланировано, что электронный документооборот полноценно заработает через несколько недель.