ВОЙНА В Украине Разведка оценила эффективность роССийских Кинжалов

2023-10-21 12:30



Российская "гиперзвуковая" ракета Кинжал только на бумаге обладает высоким потенциалом, считают аналитики.

Так называемая "гиперзвуковая" российская ракета Кинжал до сих пор находится в стадии эксплуатационных испытаний, а результаты ее применения в Украине – неудовлетворительны. Об этом сообщила британская разведка в Twitter в субботу, 21 октября.

В частности, аналитики отреагировали на слова президента РФ Владимира Путина, пославшего самолеты МиГ-31 с ракетами Кинжала патрулировать Черное море.

"Это заявление отвечает типичной российской риторике, рассчитанной на внутреннюю аудиторию: Запад называется агрессором, а деятельность России – необходимой для защиты государства", – заявили в разведке.

Аналитики считают, что "конкретное упоминание Путиным ракеты Кинжал и ее возможностей почти наверняка было сделано со стратегической целью, чтобы продемонстрировать, что Россия по-прежнему способна производить и эксплуатировать новые виды вооружений, несмотря на продолжающийся украинский конфликт".

"Кинжал фактически продолжает находиться в стадии эксплуатационных испытаний, причем результаты его применения в Украине пока неудовлетворительны. На бумаге он по-прежнему обладает высоким потенциалом, способным летать на гиперзвуковых скоростях и уклоняться от современных систем ПВО, хотя для реализации этого потенциала России почти наверное, необходимо значительно улучшить его применение", – говорится в сообщении.

Напомним, за время войны украинская ПВО сбила 13 ракет Кинжал, преимущественно в районе Киева. В последний раз Россия применила эти ракеты 11 августа. Одну из ракет удалось сбить, а еще три ударили по аэродрому в Коломые в Ивано-Франковской области. Целью врага были пилоты, которые будут учиться на F-16.

Также сообщалось, что во время атаки 11 августа россияне потеряли одну из ракет Кинжал. Она рухнула в Тульской области. Ракету нашли спустя месяц во время полевых работ.