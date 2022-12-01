ВОЙНА В Украине Разведка Британии оценила эффективность ударов роССии по инфраструктуре Украины

2022-12-01 17:30

В разведке Британии сообщили, что у России проблемы с эффективностью ударов по инфраструктуре Украины.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии.

Так, в разведке выразили мнение, что стратегия России по уничтожению критической инфраструктуры Украины имеет не столь высокую эффективность, как можно было ожидать, например, в начале войны.

"Начиная с октября 2022 года Россия неоднократно атаковала распределительную сеть Украины, прежде всего крылатыми ракетами. Это, вероятно, первый пример попытки России реализовать концепцию стратегической операции по уничтожению критически важных целей, которая является ключевым компонентом военной доктрины, принятой ею в последние годы", – говорится в сообщении.

Как отмечается, по замыслу РФ, концепция предполагает использование ракет дальнего радиуса действия для нанесения ударов по критически важным объектам национальной инфраструктуры враждебного государства, а не по его вооруженным силам, с целью деморализации населения и, в конце концов, принуждения руководства государства к капитуляции.

При этом российские удары продолжают вызывать дефицит электроэнергии, что приводит к неизбирательным, широкомасштабным гуманитарным страданиям по всей Украине.

"Однако эффективность этой стратегии, вероятно, притупилась, поскольку Россия уже потратила значительную часть своих подходящих ракет против тактических целей", - пишет разведка.

В Минобороны Британии также подчеркнули, что в связи с тем, что Украина успешно мобилизовалась в течение девяти месяцев, материальный и психологический эффект этой операции, вероятно, будет меньше, чем если бы она была развернута в начальный период войны.